Альфа-банк отчитался об убытках впервые за 14 лет

Речь идёт о 117 млрд руб. При этом год назад кредитная компания получила прибыль в 136,5 млрд руб.

Как рассказал «Интерфаксу» главный управляющий директор банка Владимир Верхошинский, в первой половине 2022 года был зафиксирован разовый урон в связи с тем, что часть активов в иностранной валюте была заморожена. При этом он подчеркнул, что за январь и февраль 2023-го финансовая организация уже заработала 26 млрд руб.