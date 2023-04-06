Альфа-банк отчитался об убытках впервые за 14 лет

Речь идёт о 117 млрд руб. При этом год назад кредитная компания получила прибыль в 136,5 млрд руб.
Как рассказал «Интерфаксу» главный управляющий директор банка Владимир Верхошинский, в первой половине 2022 года был зафиксирован разовый урон в связи с тем, что часть активов в иностранной валюте была заморожена. При этом он подчеркнул, что за январь и февраль 2023-го финансовая организация уже заработала 26 млрд руб.
По итогам 2021 года Альфа-банк занимал 26-ю строчку в составленном Forbes рейтинге российских компаний с самой большой чистой прибылью.
Банк находится под санкциями ЕС с 25 февраля 2023 года.