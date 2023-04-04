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21 минуту назад

Стало известно, когда в России откроются бывшие магазины Zara

Илья Родин

В Москве в апреле 2023 года под новым названием начнут открываться магазины марки Zara, принадлежащей испанскому конгломерату Inditex, рассказала директор CORE.XP Надежда Цветкова. Об этом пишут «Известия».

Стало известно, когда откроются бывшие магазины Zara
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Цветкова пояснила, что первая торговая точка откроется в ТЦ «Авиапарк». Она уточнила, что торговая сеть получила название Maag.

Уточняется, что в ближнесрочной перспективе планируется открытие и других бутиков, в которых ранее были выставлены товары марки Zara.

Вместе с тем, пояснила руководитель департамента торговой недвижимости CMWP Ольга Антонова, торговые точки будет открываться постепенно. Она добавила, что это будет зависеть от ряда факторов, в том числе, от готовности площадок.

Ранее сообщалось, что Inditex продал свой российский бизнес ливанскому франчайзи Daher Group, владельцу бренда Maag.

Компании,Надежда Цветкова,Ольга Антонова,
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