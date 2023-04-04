Стало известно, когда откроются бывшие магазины Zara

В Москве в апреле 2023 года под новым названием начнут открываться магазины марки Zara, принадлежащей испанскому конгломерату Inditex, рассказала директор CORE.XP Надежда Цветкова. Об этом пишут «Известия».

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Цветкова пояснила, что первая торговая точка откроется в ТЦ «Авиапарк». Она уточнила, что торговая сеть получила название Maag.

Уточняется, что в ближнесрочной перспективе планируется открытие и других бутиков, в которых ранее были выставлены товары марки Zara.

Вместе с тем, пояснила руководитель департамента торговой недвижимости CMWP Ольга Антонова, торговые точки будет открываться постепенно. Она добавила, что это будет зависеть от ряда факторов, в том числе, от готовности площадок.