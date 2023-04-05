В мировой рейтинг Forbes вошли шесть новых миллиардеров из России

Шесть новых миллиардеров из России - Андрей Кривенко, Сейфеддин Рустамов, Денис Штенгелов, Павел Голубков, Дмитрий Николаев и Иван Стрешинский - включены в мировой рейтинг миллиардеров журнала Forbes. Об этом сообщается на сайте издания.

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Основатель розничной сети "Вкусвилл" Андрей Кривенко (занимает 59 место по России, в глобальном - 1 434) с состоянием $2,1 млрд мог попасть в глобальный рейтинг миллиардеров Forbes еще в прошлом году, отмечает издание. Однако этого не случилось в результате падения котировок российских ретейлеров, как и других торгующихся на бирже компаний, после начала спецоперации на Украине. По данным Forbes, по итогам 2022 года выручка компании "Вкусвилл" увеличилась на 25%, до 203,4 млрд рублей по РСБУ, а чистая прибыль превысила 3 млрд рублей.

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На 90 месте по России и на 2 133 в глобальном рейтинге расположился Сейфеддин Рустамов, который контролирует химический холдинг "Метафракс групп" со штаб-квартирой в пермской Губахе. Его состояние составляет $1,3 млрд. "Метафракс кемикалс" производит четверть всего метанола в России, а также управляет предприятиями "Метадинеа" по выпуску формальдегида и синтетических смол в Пермском крае, Подмосковье и Австрии, указал журнал.

Денис Штенгелов, основатель "КДВ групп" (производство кондитерских изделий, снеков, чая, кофе, соков и другой продукции, один из основных брендов - "Яшкино") и сети супермаркетов "Ярче!" (более 650 магазинов в Сибири и Центральной России), занял в рейтинге по России 94 место, в глобальном - 2 133 с состоянием в $1,3 млрд.