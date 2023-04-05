В России пытаются найти способы сохранения лицензий на западный софт

В России стремятся добиться сохранения лицензии на западные сервисы, которые используются при подготовке визуальных материалов. Это также касается продуктов Adobe, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные электронных торговых площадок.
За решение вопроса взялись крупные российские компании и региональные органы власти. Среди фирм, которые ищут способы продления подписки на Adobe, — «Магнит», БКС и структура «Ак Барс» — «Ак Барс Цифровые технологии».
Также издание обратило внимание на размещение аэропортом Краснодара запроса стоимости продления лицензий на Adobe Photoshop, Premiere Pro и Lightroom. Кроме того, газете стало известно, что поиском поставщика корпоративной подписки Adobe Creative Cloud занялась администрация Мурманска.
Московский кредитный банк (МКБ) и «Магнит» подали заявки на продление лицензии на векторный редактор Figma, добавило издание.
Напомним, что в России Adobe больше не продает официально свои продукты в России после ввода войск в Украину. От подписок были отключены местные государственные СМИ.
По словам экспертов, продажу лицензии на продление корпоративных подписок Adobe по соглашению с вендором все еще осуществляют несколько российских поставщиков софта.
По словам директора Ассоциации поставщиков программных продуктов Дмитрия Соколова, в организации канала сублицензирования российских компаний через Казахстан и другие соседние с РФ страны могут быть заинтересованы сами западные производители ПО.
Среди продуктов Adobe — фоторедактор Adobe Photoshop, графический редактор Adobe Illustrator, видеоредактор Adobe Premier, программа для верстки Adobe Indesign и другие.