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1 час назад

В России пытаются найти способы сохранения лицензий на западный софт

Лера Букина

В России стремятся добиться сохранения лицензии на западные сервисы, которые используются при подготовке визуальных материалов. Это также касается продуктов Adobe, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные электронных торговых площадок.

В России пытаются найти способы сохранения лицензий на западный софт
Фото: UnsplashUnsplash

За решение вопроса взялись крупные российские компании и региональные органы власти. Среди фирм, которые ищут способы продления подписки на Adobe, — «Магнит», БКС и структура «Ак Барс» — «Ак Барс Цифровые технологии».

Также издание обратило внимание на размещение аэропортом Краснодара запроса стоимости продления лицензий на Adobe Photoshop, Premiere Pro и Lightroom. Кроме того, газете стало известно, что поиском поставщика корпоративной подписки Adobe Creative Cloud занялась администрация Мурманска.

Московский кредитный банк (МКБ) и «Магнит» подали заявки на продление лицензии на векторный редактор Figma, добавило издание.

Напомним, что в России Adobe больше не продает официально свои продукты в России после ввода войск в Украину. От подписок были отключены местные государственные СМИ.

По словам экспертов, продажу лицензии на продление корпоративных подписок Adobe по соглашению с вендором все еще осуществляют несколько российских поставщиков софта.

По словам директора Ассоциации поставщиков программных продуктов Дмитрия Соколова, в организации канала сублицензирования российских компаний через Казахстан и другие соседние с РФ страны могут быть заинтересованы сами западные производители ПО.

Среди продуктов Adobe — фоторедактор Adobe Photoshop, графический редактор Adobe Illustrator, видеоредактор Adobe Premier, программа для верстки Adobe Indesign и другие.

Компании,Дмитрий Соколов,Коммерсант,Московский кредитный банк,"Магнит",
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