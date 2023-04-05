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11 минут назад

Назван убыток группы ВТБ за 2022 год

Лера Букина

Зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил о рекордном убытке группы по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2022 год. По словам топ-менеджера, он составил 613 миллиардов рублей, передает агентство «Прайм».

Назван убыток группы ВТБ за 2022 год
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Аналогичный показатель по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) достиг 756,8 миллиарда рублей, добавил зампред. Он также подчеркнул, что в составе этой отчетности учтут консолидацию в декабре группы «Открытие».

Топ-менеджер также заявил, что, несмотря на финансовые потери и заморозку зарубежных активов, ВТБ за 2022 года прирос по активам на 17%. Пьянов пояснил, что «внутри этого прироста сидит "Открытие"». Именно оно добавило банку 4 триллионов активов, добавил зампред.

Также стало известно, что результат группы за 2022 год превысил показатели кризисного 2009 года, когда чистый убыток по МСФО достиг 59,6 миллиарда рублей.

Власти США в конце прошлого года приняли решение о введении санкций против ВТБ. Они подразумевают блокировку долларовых активов и операций. Аналогичные меры были в приняты в отношении компании «Интеррос» и Росбанка (благотворительному фонду Владимира Потанина принадлежит 47,5% банка, еще 45% у «Интерроса»).

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