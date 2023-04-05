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1 час назад

Суд Москвы снял арест с российских активов Credit Suisse

BFM.RU

Арбитражный суд Москвы снял арест с российских активов Credit Suisse. Речь идет о 10 млн евро, которые принадлежат швейцарскому банку, а также акциях двух его «дочек» — банка «Кредит Свисс» и «Кредит Свисс Секьюритиз», следует из опубликованного определения суда. На решение обратил внимание портал Frank Media.

Суд Москвы снял арест с российских активов Credit Suisse
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Активы были арестованы в июле прошлого года, после того как Транскапиталбанк обратился с иском к Credit Suisse о взыскании денег.

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В определении суда говорится, что швейцарский банк удовлетворил исковые требования в полном объеме, потому арест с активов был снят.

Компании,Кредит Свисс Секьюритиз,Транскапиталбанк,
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