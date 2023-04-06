Ушедшие из России бренды потеряли миллиарды долларов

Зарубежные розничные потребительские бренды, остановившие или временно приостановившие бизнес в России из-за специальной военной операции, по оценкам консультантов, могли потерять в общей сложности до 2 миллиардов долларов. Убытки ушедших компаний подсчитал «Коммерсантъ».

По информации издания, общий объем потерь в виде недополученной прибыли зарубежных брендов превысил 1,3–1,5 миллиарда долларов. Однако с учетом временно неработающих магазинов сетей, не заявлявших об уходе, сумма может достигать 2 миллиардов долларов.

«Самые ощутимые потери — у шведской H&M, испанской Inditex (бренды Zara, Bershka, Massimo Dutti и другие) и IKEA — на их долю вместе приходится более одного миллиарда долларов», — сообщил советник практики разрешения споров и банкротства BGP Litigation Руслан Петручак.