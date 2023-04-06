Названа дата открытия магазина белорусского аналогa IKEA в России

"15 апреля в ТРЦ "Щелковский" откроется первый в России магазин Swed House с товарами собственного бренда, а также аналогами IKEA. В новом пространстве будут представлены товары для кухни, текстиль, мебельные аксессуары, а также популярные "акулы", - сказал представитель пресс-службы торгового центра.

Ранее глава Союза торговых центров Булат Шакиров сообщил ТАСС, что белорусский аналог IKEA - производитель Swed House - может открыть 10 магазинов в Москве в 2023 году. Он уточнил, что у компании есть заводы в Белоруссии, России, Казахстане, Китае. Она производит товары для дома, мебель, текстиль, схожие по ассортименту и перечню с продукцией ушедшей сети. При этом некоторые позиции, по его словам, даже стоят дешевле.