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9 минут назад

Первый магазин белорусского аналога IKEA откроется в России 15 апреля

ТАССиещё 1

Первый магазин белорусского бренда Swed House, аналога IKEA, откроется 15 апреля в торгово-развлекательном центре "Щелковский" в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе торгового центра.

Названа дата открытия магазина белорусского аналогa IKEA в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"15 апреля в ТРЦ "Щелковский" откроется первый в России магазин Swed House с товарами собственного бренда, а также аналогами IKEA. В новом пространстве будут представлены товары для кухни, текстиль, мебельные аксессуары, а также популярные "акулы", - сказал представитель пресс-службы торгового центра.

Ранее глава Союза торговых центров Булат Шакиров сообщил ТАСС, что белорусский аналог IKEA - производитель Swed House - может открыть 10 магазинов в Москве в 2023 году. Он уточнил, что у компании есть заводы в Белоруссии, России, Казахстане, Китае. Она производит товары для дома, мебель, текстиль, схожие по ассортименту и перечню с продукцией ушедшей сети. При этом некоторые позиции, по его словам, даже стоят дешевле.

Компании,Булат Шакиров,Ikea,
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