Эксперт объяснил, зачем J&J решилась на выплату $8,9 млрд по искам из-за детской присыпки

Американская компания Johnson&Johnson (J&J) объявила, что выделит денежные средства для выплат по искам, которые были предъявлены из-за популярного средства гигиены. Речь идет о сумме в $8,9 млрд. Эксперт Николай Крючков прокомментировал ситуацию в эфире радио «Комсомольская правда».

Дело касается детской присыпки Johnson's Baby, которая, по словам более 30 тыс. человек, вызывает рак. Они подали иски в суды. Утверждается, что в данном продукте есть тальк, который содержит опасные примеси. В ряде процессов судьи сочли обвинения доказанными, однако в некоторых случаях J&J удавалось доказать, что их присыпка не наносит вреда. В компании и сейчас уверяют в том, что присыпка является безопасной. Вместе с тем фирма выделит средства на досудебное «урегулирование всех претензий» потребителей.