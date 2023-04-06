Эксперт объяснил, зачем J&J решилась на выплату $8,9 млрд по искам из-за детской присыпки

Американская компания Johnson&Johnson (J&J) объявила, что выделит денежные средства для выплат по искам, которые были предъявлены из-за популярного средства гигиены. Речь идет о сумме в $8,9 млрд. Эксперт Николай Крючков прокомментировал ситуацию в эфире радио «Комсомольская правда».
Дело касается детской присыпки Johnson's Baby, которая, по словам более 30 тыс. человек, вызывает рак. Они подали иски в суды. Утверждается, что в данном продукте есть тальк, который содержит опасные примеси. В ряде процессов судьи сочли обвинения доказанными, однако в некоторых случаях J&J удавалось доказать, что их присыпка не наносит вреда. В компании и сейчас уверяют в том, что присыпка является безопасной. Вместе с тем фирма выделит средства на досудебное «урегулирование всех претензий» потребителей.
По мнению Крючкова, Johnson&Johnson не готова пойти на полноценное расследование в связи с репутационными рисками. Выделение средств позволит предотвратить негативное развитие событий, указал специалист.
Собеседник радиостанции подчеркнул, что опасное средство гигиены попало бы под запрет, если бы появились однозначные подтверждения канцерогенности.
«Однако ни одна из стран мира, где продается присыпка, пока таких мер не ввела», — заявил он.
Johnson&Johnson приняла решение прекратить продавать свой скандальный продукт. В компании сообщили о планах сменить состав присыпки. Так, вместо талька будет применяться кукурузный крахмал.