В России закрылась торговая сеть «Карусель»

В интервью РБК президент X5 Group Екатерина Лобачева сообщила, что в феврале 2023 года крупнейший российский продовольственный ретейлер закрыл последний гипермаркет «Карусель».
По ее словам, процесс закрытия сети прошел успешно. Закрывавшиеся магазины даже демонстрировали положительные финансовые результаты на заключительном этапе. При этом у последней закрывшейся точки в Белгороде отмечалась положительная EBITDA.
При принятии решения о закрытии компания учитывала значительное изменение потребительского поведения, а также мировой опыт. По словам Лобачевой, за последние годы российский потребитель сильно изменился. Главные трансформации – это «разумность выбора» и уход в онлайн-покупки.
Она также подчеркнула, что покупки впрок тоже сократились, т.к. это не соответствует принципу разумного потребления. Кроме того, с каждым годом увеличивается тренд покупок готовой еды, особенно в крупных городах. Основной покупатель такой продукции — люди до 45 лет.
Напомним, первый магазин «Карусель» открылся в 2004 году в Санкт-Петербурге. В 2008 году компания X5 Retail Group приобрела «Карусель» за почти $940 млн. В 2019 году компания начала трансформацию сети.