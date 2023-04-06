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1 час назад

X5 Group закрыл последний магазин сети «Карусель»

Елена Прошина

В интервью РБК президент X5 Group Екатерина Лобачева сообщила, что в феврале 2023 года крупнейший российский продовольственный ретейлер закрыл последний гипермаркет «Карусель».

В России закрылась торговая сеть «Карусель»
Фото: ТАССТАСС

По ее словам, процесс закрытия сети прошел успешно. Закрывавшиеся магазины даже демонстрировали положительные финансовые результаты на заключительном этапе. При этом у последней закрывшейся точки в Белгороде отмечалась положительная EBITDA.

При принятии решения о закрытии компания учитывала значительное изменение потребительского поведения, а также мировой опыт. По словам Лобачевой, за последние годы российский потребитель сильно изменился. Главные трансформации – это «разумность выбора» и уход в онлайн-покупки.

Она также подчеркнула, что покупки впрок тоже сократились, т.к. это не соответствует принципу разумного потребления. Кроме того, с каждым годом увеличивается тренд покупок готовой еды, особенно в крупных городах. Основной покупатель такой продукции — люди до 45 лет.

Напомним, первый магазин «Карусель» открылся в 2004 году в Санкт-Петербурге. В 2008 году компания X5 Retail Group приобрела «Карусель» за почти $940 млн. В 2019 году компания начала трансформацию сети.

Компании,X5 Retail Group,
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