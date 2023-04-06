Банки смогут выдавать кредиты через мобильные офисы

Банк России упростил порядок открытия банками передвижных пунктов кассовых операций, сменив их название на "мобильный офис", а также расширил перечень банковских операций, которые они вправе проводить. Нововведение заработает с 1 октября 2023 года, сообщается на сайте регулятора.
В ЦБ пояснили, что через мобильный офис граждане смогут оформить кредит, осуществить перевод по счетам и без открытия банковского счета. Также мобильный офис сможет осуществлять кассовое обслуживание в полном объеме и предоставлять услуги инкассации компаниям.
Отмечается, что регулятор учел предложения участников финансового рынка, в том числе высказанные в рамках "регуляторной гильотины", которые позволят банкам расширить возможности по оказанию банковских услуг на отдаленных и малонаселенных территориях, в зонах бедствий и чрезвычайных ситуаций.
Кроме того сообщается, что банк сможет регулировать численность сотрудников таких офисов самостоятельно. Ранее была установлена их минимальная численность.
Ранее ЦБ выпустил памятную монету, посвященную юбилею первого полета женщины в космос. Она посвящена дате 16 июня 1963 года, когда с космодрома Байконур был запущен на околоземную орбиту космический корабль "Восток-6", который пилотировала Валентина Терешкова.