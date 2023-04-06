Владелец «Википедии» оштрафован в России на 800 тысяч рублей

Компания Wikimedia Foundation, которой принадлежит русскоязычная «Википедия», была оштрафована мировым судебным участком в Москве, передает ТАСС.
Сумма штрафа составила 800 тысяч рублей. Причиной стал отказ удалить материал о запрещенной и признанной экстремистской песне группы «Психея».
«Признать Wikimedia Foundation виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ («Неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ») и назначить организации наказание в виде штрафа в размере 800 тыс. рублей», — зачитал решение судья Тимур Вахрамеев.
Ранее председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев выступил за создание российского аналога «Википедии». Он подчеркнул, что эта площадка является идеологическим и политическим продуктом, который надо «закрыть».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил о важности создания аналога сервиса с проверенной информацией, прежде чем думать о закрытии иностранного портала.