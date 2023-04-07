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1 час назад

Операционная прибыль Samsung Electronics упала почти на 96% в первом квартале

ТАССиещё 1

Операционная прибыль южнокорейской компании Samsung Electronics в первом квартале 2023 года сократилась на 95,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют предварительные данные корпорации, размещенные в пятницу на ее официальном сайте.

Прибыль Samsung Electronics упала почти на 96% в I квартале
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Samsung Electronics публикует предварительные результаты за первый квартал 2023 года: консолидированные продажи составили 63 трлн вон (около $47 млрд), а операционная прибыль - 0,6 трлн вон ($454 млн). По сравнению с предыдущим кварталом продажи упали на 10,59%, операционная прибыль - на 86%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем продаж сократился на 19%, а операционная прибыль - на 95,75%", - информировала компания.

В первом квартале 2022 года операционная прибыль составила 14,12 трлн вон (примерно $10 млрд). Как указывают южнокорейские СМИ, нынешний показатель стал наихудшим с первого квартала 2009 года. Сама компания связывает сокращение операционной прибыли со слабым спросом на продукцию информационно-коммуникационной отрасли.

Кроме того, южнокорейский гигант сообщил о сокращении производства микросхем памяти до "значимого уровня" в краткосрочной перспективе на фоне падения цен на чипы и избытка предложения. "Мы адаптируем до существенного уровня объем производства микросхем памяти, предназначенных для продукции, которая уже имеется в достаточном количестве для удовлетворения будущего спроса", - добавила компания. При этом Samsung Electronics не отказывается от планов по инвестициям в технологические разработки.

Компании,Samsung,
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