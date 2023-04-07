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39 минут назад

Нейросеть Сбера достигла 1 миллиона уникальных пользователей быстрее, чем ChatGPT

Елена Прошина

Нейросеть Сбера по генерации изображений Kandinsky 2.1 смогла набрать 1 миллион уникальных пользователей всего за 4 дня – это быстрее, чем у популярной нейросети ChatGPT, которая достигла этих цифр за 5 дней.

Нейросеть Сбера достигла 1 миллиона уникальных пользователей быстрее, чем ChatGPT
Фото: sbercloud.rusbercloud.ru

Анонс Kandinsky 2.1 состоялся 4 апреля. Нейросеть Сбера создаёт изображения по текстовому описанию всего за несколько секунд, а также умеет различными способами изменять и смешивать уже готовые рисунки и формировать изображения в режиме бесконечного полотна (inpainting/outpainting). Кроме того, Kandinsky 2.1 понимает 101 язык и умеет рисовать в нескольких стилях.

Как ранее заявил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин, Сбер создал мощное и универсальное решение, которое выполняет широкий круг задач и ничем не уступает лучшим аналогам в мире.

«Оно открывает колоссальные возможности как для бизнеса, так и для населения. По сути, это ещё один важный шаг к AGI – сильному искусственному интеллекту. Думаю, у каждого найдётся задача для Kandinsky 2.1, и поэтому улучшенная модель, как и её предыдущая версия, находится в открытом доступе: протестировать её может любой желающий, причём бесплатно», – рассказал Ведяхин.

Kandinsky 2.1 умеет за несколько секунд генерировать изображения по текстовому описанию на естественном языке. Нейросеть знает 101 язык и может дорисовывать части изображения, смешивать несколько рисунков, создавать картину в режиме бесконечного полотна.

Нейросеть была разработана командой исследователей Sber AI при партнёрской поддержке учёных из Института искусственного интеллекта AIRI на объединённом датасете Sber AI и компании SberDevices.

Компании,Александр Ведяхин,Сбербанк России,
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