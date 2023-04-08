«Газпром» рассказал об объемах транзита через Украину

По состоянию на 8 апреля «Газпром» подает через Украину в подтвержденном страной объеме 37,2 миллиона кубометров газа через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа». Об объемах транзита журналистам рассказал официальный представитель компании Сергей Куприянов , передает РИА Новости .

Ранее «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) сообщил, что 8 апреля транзит газа через территорию страны может составить порядка 37,2 миллиона кубометров. Об этом говорилось на сайте оператора.

Транзитная ветка через Украину — единственный путь, по которому российский газ поступает в государства Центральной и Западной Европы. Известно, что после диверсий поставки по «Северному потоку» были остановлены. В то же время газ через «Голубой поток» и «Турецкий поток» поставляется в Турцию, а также страны Юго-Восточной и Южной Европы.