Китайский поисковик Baidu подал в суд на Apple

Китайская поисковая система Baidu подал в суд на американскую компанию Apple и разработчиков приложений из-за поддельных копий своего бота Ernie, доступного в AppStore. Об этом сообщает Reuters.

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Бот Ernie с искусственным интеллектом, который поисковик запустил в марте, рекламируется как китайский ответ на чат-бот ChatGPT, который был создан в Соединенных Штатах.

Компания Baidu AI в своем аккаунте в WeChat сообщила, что в настоящее время у Ernie нет официального приложения.