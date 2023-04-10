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1 час назад

"Ъ": авиакомпании обратились в Минтранс с просьбой о трех новых мерах господдержки

Газета.Ruиещё 2

Ассоциация экплуатантов воздушного транспорта обратилась в Минтранс РФ с предложением о трех новых мерах господдержки российской авиаотрасли. Об этом написала газета «Коммерсант».

Российские авиакомпании обратились с просьбой к Минтрансу
Фото: ТАССТАСС

Первая мера предполагает распространение субсидий, предусмотренных для судов «Суперджетов» — SSJ 100, на новые Ту-214. Сейчас средства поддержки SSJ 100 предоставляются в рамках госпрограммы «Развитие авиационной промышленности», в том числе «для повышения уровня исправности SSJ 100». В 2023-2025 годах на это выделено 7,83 млрд руб. ежегодно. В настоящее время Ту-214 не проходит по критериям госсубсидии.

Вторая мера — софинансировать замену двигателей «Суперджетов», выпущенных до 2022 года, на отечественные ПД-8. Речь идет о средствах на ремоторизацию SSJ: замену двигателей SaM-146 российско-французского СП PowerJet на отечественные, но пока несертифицированные ПД-8. Требуемый объем субсидий на это в письме не указан, следует из статьи.

Третья мера предусматривает отмену требования о предоставлении банковских и госгарантий при покупке и лизинге новых самолетов.

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У последней инициативы шансы на реализацию больше, чем у остальных, считают опрошенные газетой эксперты. В 2020 году необходимый объем госгарантий лизингодателям по кредитам на 59 SSJ 100 оценивался почти в 140 млрд руб.

25 марта глава Минтранса Виталий Савельев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что российские авиакомпании в марте 2023 года перевезли на 416 тыс. больше пассажиров, чем планировал Минтранс.

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