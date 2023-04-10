Президент «Трансконтейнера» Виталий Евдокименко заявил в беседе с РБК, что у компании возникли проблемы при поставках запасных частей и комплектующих для перегрузочной техники. Речь идет, в частности, о кранах и ричстакерах, уточнил он.

«Трансконтейнер» является крупнейшим железнодорожным контейнерным оператором России. По словам собеседника, в настоящее время «Трансконтейнер» замещает оборудование и комплектующие аналогами из Китая. Вместе с тем, по его словам, в России зафиксирован резкий спрос на них.

Топ-менеджер указал на отсутствие трудностей с комплектующими и запасными частями для вагонов. По его словам, в прошлом и текущем годах компания значительно сократила долю нерабочего парка платформ.

«Трансконтейнер» входит в группу «Дело» Сергея Шишкарева и «Росатома». Компания насчитывает 41 тыс. фитинговых платформ, 120 тыс. крупнотоннажных контейнеров, 450 единиц автомобильной и 200 — погрузочной техники, 40 контейнерных терминалов в России.