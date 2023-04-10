$79.50+0.1487.10+0.37

«Трансконтейнер» указал на проблемы с запчастями для импортной техники

3

Президент «Трансконтейнера» Виталий Евдокименко заявил в беседе с РБК, что у компании возникли проблемы при поставках запасных частей и комплектующих для перегрузочной техники. Речь идет, в частности, о кранах и ричстакерах, уточнил он.

«Трансконтейнер» является крупнейшим железнодорожным контейнерным оператором России. По словам собеседника, в настоящее время «Трансконтейнер» замещает оборудование и комплектующие аналогами из Китая. Вместе с тем, по его словам, в России зафиксирован резкий спрос на них.

Топ-менеджер указал на отсутствие трудностей с комплектующими и запасными частями для вагонов. По его словам, в прошлом и текущем годах компания значительно сократила долю нерабочего парка платформ.

«Трансконтейнер» входит в группу «Дело» Сергея Шишкарева и «Росатома». Компания насчитывает 41 тыс. фитинговых платформ, 120 тыс. крупнотоннажных контейнеров, 450 единиц автомобильной и 200 — погрузочной техники, 40 контейнерных терминалов в России.

В Госдуме назвали три способа борьбы с дефицитом импортных товаров в России

В рамках санкционной политики западные производители техники решили отказаться от взаимодействия с РФ. В частности, с российскими транспортно-логистическими компаниями больше не сотрудничают финская Mantsinen и немецкая Senneboge. Они осуществляли поставки различных кранов, перегружателей и манипуляторов.

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий