Российские авиакомпании обратились с просьбой к Минтрансу

Авиакомпании просят новые меры поддержки
Авиакомпании обратились в Минтранс с просьбой предоставить новые меры господдержки. Всего у перевозчиков три требования. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Первое — распространить субсидии, предусмотренные для эксплуатантов самолетов SSJ 100, на новые Ту-214.
Второе — софинансировать замену двигателей, выпущенных до 2022 года «Суперджетов» на отечественные ПД-8. Отмечается, что планы по ремоторизации не заложены в утвержденной авиационной стратегии до 2030 года.
Третье — устранить необходимость предоставления банковских и государственных гарантий для приобретения и аренды новых лайнеров. По мнению специалистов, эта просьба имеет наибольшие шансы на выполнение.
Напомним, ранее авиакомпании попросили списать им все долги за пандемийный период, а также обнулить налог на прибыль. Также перевозчики попросили разрешить возвращать пассажирам деньги за отмененные рейсы путем ваучеров.