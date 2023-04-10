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Авиакомпании просят новые меры поддержки

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Авиакомпании обратились в Минтранс с просьбой предоставить новые меры господдержки. Всего у перевозчиков три требования. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Российские авиакомпании обратились с просьбой к Минтрансу
© ТАСС

Первое — распространить субсидии, предусмотренные для эксплуатантов самолетов SSJ 100, на новые Ту-214.

Второе — софинансировать замену двигателей, выпущенных до 2022 года «Суперджетов» на отечественные ПД-8. Отмечается, что планы по ремоторизации не заложены в утвержденной авиационной стратегии до 2030 года.

Третье — устранить необходимость предоставления банковских и государственных гарантий для приобретения и аренды новых лайнеров. По мнению специалистов, эта просьба имеет наибольшие шансы на выполнение.

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Напомним, ранее авиакомпании попросили списать им все долги за пандемийный период, а также обнулить налог на прибыль. Также перевозчики попросили разрешить возвращать пассажирам деньги за отмененные рейсы путем ваучеров.

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