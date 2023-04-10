Российские авиакомпании обратились с просьбой к Минтрансу

Авиакомпании обратились в Минтранс с просьбой предоставить новые меры господдержки. Всего у перевозчиков три требования. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Первое — распространить субсидии, предусмотренные для эксплуатантов самолетов SSJ 100, на новые Ту-214.

Второе — софинансировать замену двигателей, выпущенных до 2022 года «Суперджетов» на отечественные ПД-8. Отмечается, что планы по ремоторизации не заложены в утвержденной авиационной стратегии до 2030 года.

Третье — устранить необходимость предоставления банковских и государственных гарантий для приобретения и аренды новых лайнеров. По мнению специалистов, эта просьба имеет наибольшие шансы на выполнение.