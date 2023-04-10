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Замена терминалов Ingenico может обойтись банковской отрасли минимум в 40 млрд рублей

Ассоциация банков России (АБР) обратилась в Минпромторг с просьбой выделить субсидии представителям платежной индустрии на замену POS-терминалов для приема карт ушедшего из РФ производителя Ingenico. Замена терминалов, по предварительным оценкам, обойдется минимум в 40 млрд рублей, следует из письма АБР.

Банки попросили субсидии на импортозамещение терминалов
© РИА Новости

"Учитывая отсутствие технической поддержки и возможности ремонта терминалов Ingenico, платежной индустрии потребуется их замена. По предварительным экспертным оценкам, это обойдется отрасли минимум в 40 млрд рублей или 20% от совокупной прибыли банковского сектора за 2022 год. В этой связи кредитные организации просят Минпромторг России рассмотреть возможность выделения субсидий для представителей платежной индустрии на программу импортозамещения терминалов", - говорится в письме АБР.

По оценке этой ассоциации, на долю Ingenico приходится порядка 50% всех работающих терминалов или около 2 млн единиц.

Французская компания Ingenico, специализирующаяся на производстве терминалов приема оплаты через банковские карты, полностью прекратила и продала свой бизнес в России еще в середине 2022 года.

Ранее Минпромторг сообщал о том, что на российском рынке представлено достаточное количество крупных поставщиков контрольно-кассовой техники, в частности, терминалов для безналичной оплаты, и они смогут заменить Ingenico.

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