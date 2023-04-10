$79.50+0.1487.10+0.37

Суд обязал сеть доставки суши «Ёбидоёби» сменить название

11

Арбитражный суд Красноярского края обязал изменить название у сети доставки суши «Ёбидоёби». Как сообщает NGS.RU, иск подала Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Красноярскому краю совместно — в ведомстве сочли, что название вызывает ассоциации с нецензурным словом.

Суд обязал сеть доставки суши «Ёбидоёби» сменить название
© Unsplash

Сама компания в ходе рассмотрения дела настаивала, что слово «Ёбидоёби» — это транслитерация предложения «День недели — суббота» на японском языке. Вместе с тем доказательств этому ответчик не предоставил. В результате суд посчитал, что слово противоречит «общеизвестным принципам гуманности и морали», поскольку название находится с открытом доступе и с большой вероятностью может ассоциироваться с бранью.

На смену названия у сети будет три месяца со дня вступления решения суда в законную силу. Новое имя должно соответствовать положениям ст. 1473 Гражданского кодекса РФ («Фирменное наименование»).

11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий