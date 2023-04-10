Суд обязал сеть доставки суши «Ёбидоёби» сменить название

Арбитражный суд Красноярского края обязал изменить название у сети доставки суши «Ёбидоёби». Как сообщает NGS.RU, иск подала Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Красноярскому краю совместно — в ведомстве сочли, что название вызывает ассоциации с нецензурным словом.

Сама компания в ходе рассмотрения дела настаивала, что слово «Ёбидоёби» — это транслитерация предложения «День недели — суббота» на японском языке. Вместе с тем доказательств этому ответчик не предоставил. В результате суд посчитал, что слово противоречит «общеизвестным принципам гуманности и морали», поскольку название находится с открытом доступе и с большой вероятностью может ассоциироваться с бранью.