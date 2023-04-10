В российской сети доставки суши «Ёбидоёби» пообещали оспорить решение красноярского суда, обязавшего компанию сменить название. Об этом сообщает «Газета.ру».

Арбитражный суд Красноярского края ранее обязал «Ёбидоёби» сменить название в течение трех месяцев. Иск был подан местным отделением Федеральной налоговой службы.

Суд счел, что название сети противоречит «общеизвестным принципам гуманности и морали», так как находится в открытом доступе и может ассоциироваться с ненормативной лексикой.

Как подчеркнули в суде, компания также не предоставила доказательств, что «Ёбидоёби» на русский язык переводится как «День недели — суббота».

Сооснователь сети Константин Зимен заявил, что компания обжалует решение суда и будет бороться за свое название. Он отметил, что «Ёбидоёби» существует уже восемь лет и постоянно сталкивается с претензиями чиновников.

«Для нас это просто маркетинг и мы к этому относимся достаточно спокойно. Мы будем оспаривать решение арбитражного суда. Если нужно будет делать снова какие-то экспертизы — будем делать», — подчеркнул он.

Зимен допустил, что сеть проведет опрос клиентов, чтобы выяснить, устраивает ли их название.