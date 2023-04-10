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В сети «Ёбидоёби» пообещали бороться за название

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В российской сети доставки суши «Ёбидоёби» пообещали оспорить решение красноярского суда, обязавшего компанию сменить название. Об этом сообщает «Газета.ру».

Арбитражный суд Красноярского края ранее обязал «Ёбидоёби» сменить название в течение трех месяцев. Иск был подан местным отделением Федеральной налоговой службы.

Суд счел, что название сети противоречит «общеизвестным принципам гуманности и морали», так как находится в открытом доступе и может ассоциироваться с ненормативной лексикой.

Как подчеркнули в суде, компания также не предоставила доказательств, что «Ёбидоёби» на русский язык переводится как «День недели — суббота».

Сооснователь сети Константин Зимен заявил, что компания обжалует решение суда и будет бороться за свое название. Он отметил, что «Ёбидоёби» существует уже восемь лет и постоянно сталкивается с претензиями чиновников.

«Для нас это просто маркетинг и мы к этому относимся достаточно спокойно. Мы будем оспаривать решение арбитражного суда. Если нужно будет делать снова какие-то экспертизы — будем делать», — подчеркнул он.

Суд обязал сеть доставки суши «Ёбидоёби» сменить название

Зимен допустил, что сеть проведет опрос клиентов, чтобы выяснить, устраивает ли их название.

«Никто менять название по первому требованию не собирается и не будет. Будем бороться до конца», — заключил он.

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