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1 час назад

Чистая прибыль "Сбера" по РСБУ в марте составила 125,3 млрд рублей

ТАССиещё 6

Чистая прибыль "Сбера" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за январь - март 2023 года составила 350,2 млрд рублей, в марте показатель достиг 125,3 млрд рублей, следует из материалов банка.

Чистая прибыль Сбера за I квартал 2023 года составила ₽350,2 млрд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Рентабельность капитала "Сбера" составила 24%, чистый процентный доход за три месяца вырос на 22,4%, до 517,1 млрд рублей, в марте - на 32,9%, до 180,6 млрд рублей. Чистый комиссионный доход за I квартал увеличился на 14,4%, до 156,4 млрд рублнй, а за март - 59,7 млрд рублей, показав рост на 15,3% за счет изменения условий на рынке платежных карт, несмотря на высокую базу прошлого года.

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"Март стал для "Сбера" лучшим месяцем с начала года. Мы выдали максимальный за всю историю объем розничных кредитов - более 660 млрд рублей - и нарастили портфель кредитов корпоративным клиентам, сохранив качество портфеля на высоком уровне. В результате "Сбер" заработал прибыль в размере более 125 млрд рублей, что позволило завершить первый квартал с рентабельностью в 24%", - приводятся слова главы "Сбера" Германа Грефа в материалах банка.

Расходы на резервы группы "Сбера" и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за три месяца 2023 составили 71,2 млрд рублей при стоимости риска в 0,93%. Сформированные резервы превышают просроченную задолженность в три раза.

Операционные расходы выросли за первый квартал 2023 года на 16,4% в годовом выражении, до 171,5 млрд рублей. Отношение расходов к доходам составило за три месяца 22,2%.

Активы и пассивы

В материалах отмечается, что розничный кредитный портфель банка прибавил в марте 2,3% и превысил 12,6 трлн рублей, показав рост во всех сегментах: ипотечном и потребительском кредитовании, в кредитных картах. С начала года портфель розничных кредитов вырос на 4,7%. Корпоративный кредитный портфель увеличился на 1,6% за март (+1% без учета валютной переоценки) и превысил 19,5 трлн рублей. За месяц корпоративным клиентам было выдано 1,4 трлн рублей. Рост портфеля с начала года достиг 4%.

"Качество кредитного портфеля остается стабильным. Доля просроченной задолженности составила 2,2% на конец марта", - следует из материалов Сбербанка.

Средства физических лиц составили 18,4 трлн рублей, увеличившись на 2% за отчетный месяц (+1,7% без учета валютной переоценки). С начала года средства физических лиц возросли на 0,1%. Средства юридических лиц прибавили 3,5% в марте (+2,9% без учета валютной переоценки) и достигли 9,2 трлн рублей. Прирост с начала года составил 5,5%.

Компании,Герман Греф,Сбербанк России,
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