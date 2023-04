Китай начал преследовать банкиров

Китайские власти активизировали кампанию по борьбе с коррупцией в финансовом секторе, который, по их мнению, не в состоянии обслуживать реальную экономику. Об этом сообщает Financial Times.

Всего ЦКПД инициировала разбирательства в отношении более десятка топ-менеджеров в этой сфере. Среди них секретарь Коммунистической партии Китая (КПК) и бывший председатель правления банка Bank of China Лю Лянгэ. Также расследование начато в отношении Цун Линя, который ранее возглавлял отдел лизинга в Промышленном и коммерческом банке Китая (Industrial and Commercial Bank of China, крупнейший коммерческий банк в мире), и бывшего президента Эксим банка Китая Ли Ли, которому предъявили обвинение в получении взяток на сумму около 14 миллионов долларов.