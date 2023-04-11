ЦБ призвал отключить автоматическую страховку авиабилетов

В Центробанке порекомендовали авиакомпаниям отключить для пассажиров, покупающих билеты на сайтах, автоматическое согласие на приобретение страховки. Об этом рассказал «Коммерсант».

Страховку автоматически продают вместе с авиабилетом почти все российские авиакомпании, такие полисы стоят от 300 до чуть более 600 рублей.

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По данным газеты, служба ЦБ по защите прав потребителей порекомендовала убрать автоматические страховки после мартовского совещания с представителями авиакомпаний, страховщиков и Роспотребнадзора.

В ЦБ обратили внимание на «негативный информационный фон, связанный с предустановленным согласием» на страховку, а также на небольшие суммы страхования, которые маскируют проблему.

В Центробанке подчеркнули, что автоматическая галочка грозит риском заключения договора без его предварительного изучения.

За 2022 год Роспотребнадзор вынес 82 предостережения за автоматические страховки для пассажиров и направил в суд 12 исков из-за навязывания страховок.

Глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов рассказал, что суды чаще всего признают автоматические сборы за страховки незаконными и встают на сторону клиента.

При этом в «Ингосстрахе», СОГАЗе, СК «Согласии» и «АльфаСтраховании», заверили, что жалоб от сами пассажиров «практически нет».

Источники «Коммерсанта» на рынке заявили, что объем страхования авиапассажиров в РФ составляет от двух до пяти миллиардов рублей.

Ранее в Центробанке предупредили, что заемщики часто платят российским банкам больше, чем могли бы, из-за страховых уловок. В ЦБ отмечали, что в полисы заемщиков нередко включают дополнительные риски, цена которых может составить 120 тысяч рублей, а размер премии по основным рискам - только 30 тысяч рублей.

Клиенту об этом отдельно не сообщают и плату с него списывают без подтверждения, автоматически и за счет кредитных средств. В частности, в банковскую страховку могут включить ДМС.