Из России уйдет нидерландский поставщик оборудования для птицеферм
Нидерландская компания Meyn, производящая оборудование для птицеводства, решила покинуть российский рынок. Об этом рассказали «Ведомости» со ссылкой на двух российских производителей куриного мяса.
Meyn производит и поставляет оборудование для убоя, разделки, обвалки и переработки домашней птицы.
По словам собеседников издания, Meyn решила прекратить не только поставки оборудования, но и запчастей к нему. Причину ухода с российского рынка в компании не назвали.
Сотрудник крупного агропромышленного холдинга РФ заявил газете, что проблемы с поставками запчастей Meyn возникли еще в феврале 2022-го. Он утверждает, что в компании начали запрашивать информацию о конечных покупателях оборудования, требовали раскрывать финансовые данные и даже после этого не заключали договоры.
Один из топ-менеджеров птицеводческого предприятия заявил «Ведомостям», что продукция Meyn используется на 75 процентах российских птицефабрик. Эти фабрики производят 90 процентов всей продукции отрасли.
Российские птицеводы рассчитывают найти замену оборудованию Meyn в Саудовской Аравии и Китае.
В консталтинговой компании Nikoliers ранее подсчитали, что за 2022 год на фоне украинского кризиса бизнес в России полностью свернули 23 иностранных компании, еще 27 приостановили работу. Около 22 иностранных компаний, владеющих 31 брендом, продали свой российский бизнес холдингам из Турции, Китая и Ближнего Востока.
Работу в стране, в частности, прекратили Ford, BMW, IKEA, McDonald’s, Starbucks, H&M, Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius).