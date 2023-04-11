«Абрау-Дюрсо» планирует начать выпуск водки и рома

Производитель вина "Абрау-Дюрсо" планирует в 2023 году начать выпуск водки и рома. Об этом на пресс-конференции в Москве сообщил президент ГК "Абрау-Дюрсо" Павел Титов.

"Долго мы ждали запуска своей водки, наконец-то это случается. Эта разработка заняла у нас достаточно много времени. И сегодня можем презентовать нашу водку "Семь злаков", - сказал он.

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Кроме того, по его словам, компания планирует начать выпускать ром. "Ром - вопрос больше логистический. Мы не очень хорошо сейчас связаны с Карибским бассейном, поэтому мы это прорабатываем. Остальное у нас более-менее готово. Но мы, в принципе, сможем его показать к осени", - сказал Титов.

Планы выпуска энергетиков и косметики

Кроме того, "Абрау-Дюрсо" планируют расширять безалкогольный портфель продукции, в том числе за счет выпуска энергетических напитков. При этом глава компании подчеркнул, что проблем с сырьем и комплектующими у компании нет.

Говоря о развитии нового для компании сегмента, косметики, Титов отметил, что она стала единственной жертвой ситуации прошлого года.

"Мы замедлили свой план, потому что сначала не добрали ни упаковку, ни ингредиенты, которые были рассчитаны к производству в данной линейке. Но с ингредиентами все наладилось к концу года. И мы смогли все-таки выпустить новую партию косметики и расширить ассортимент", - сказал он.

Глава компании отметил, что в этом году "Абрау-Дюрсо" планирует вернуться к экологической упаковке косметики.

О компании

"Абрау-Дюрсо" - ведущий производитель игристых и тихих вин России, ведущий историю с 1870 года. Продукция экспортируется в более чем 19 стран. Русский винный дом "Абрау-Дюрсо" представляет коллекции виноделен: "Абрау-Дюрсо", "Лоза", "Усадьба Дивноморское", "Винодельня Ведерниковъ" и другие.