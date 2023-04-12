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3 минуты назад

Герман Греф рассказал о развитии искусственного интеллекта на заседании Совфеда

Газета.Ruиещё 3

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф представил основные технологии, которые определяют развитие человечества. По его словам, это искусственный интеллект, блокчейн, новый интернет (Web 3.0), высокоскоростной интернет (5G/6G), облачные вычисления, квантовые технологии и робототехника. Об этом он рассказал во время выступления на заседании Совета Федерации Федерального Собрания РФ, которое состоялось в День космонавтики.

Герман Греф рассказал о развитии искусственного интеллекта на заседании Совфеда
Фото: пресс-служба Сберапресс-служба Сбера

Руководитель Сбера подчеркнул, что сейчас мир набирает космические обороты: скорость технологического прогресса продолжает расти. Греф отметил, что главная из вышеперечисленных технологий — это искусственный интеллект, который сегодня доступен каждой компании и, более того, каждому человеку. Если еще пару лет назад считалось, что ИИ заменит только рутинные, легко алгоритмизируемые профессии, то сейчас нейросети научились решать значительно более сложные задачи высококвалифицированных специалистов — в частности, они уже умеют писать код.

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Нейросети выходят на экспертный уровень знаний, и одним из лидеров в сфере генерации изображений стала нейросеть Сбера Kandinsky 2.1, которая набрала один миллион уникальных пользователей всего за четыре дня.

«Уже сейчас мы видим большие возможности для применения искусственного интеллекта в различных отраслях экономики России, в том числе в медицине, экологии, образовании. Наши проекты в этих сферах уже реализуются более чем в десяти регионах России. Мы видим, что использование искусственного интеллекта может принести 1 2 процентных пункта к экономическому росту в нашей стране», — отметил Греф.

Председатель правления Сбера подчеркнул, что сегодня ИИ активно используют дети и подростки, в том числе для решения учебных задач.

«Нам нужно очень сильно вложиться в то, чтобы осознать, как нам жить с новым технологическим стеком. Нужно учить детей трем вещам. Первая: каждый ребенок должен знать, как работает ИИ. Вторая: он должен понимать разницу между ИИ и человеком. И третья: он должен знать, как работать с ИИ, чтобы усиливать собственные возможности», — заявил Греф.

Стратегические информационные партнеры: ТАСС, Интерфакс, Rambler&Co, «Лента.ру», «Газета.Ru», МИЦ «Известия» и «Российская газета».

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