Шведская водка вернется в Россию

Шведский производитель водки компания Absolut и его материнская компания Pernod Ricard заявили о возобновлении экспорта алкоголя в Россию. Об возвращении бренда в страну пишет газета Kristianstadsbladet со ссылкой на комментарий вице-президента по корпоративным вопросам и коммуникациям компании Паулы Эрикссон.

Представитель компании напомнила, что поставки продукции в Россию были прекращены чуть более года назад. По ее словам, после начала военных действий на Украине французский концерн Pernod Ricard «действовал с учетом интересов своих сотрудников как на Украине, так и в России». Как заявила Эрикссон, сейчас концерн экспортирует продукцию в рамках действующих санкций в объеме, достаточном для поддержания функционирования компании и сохранения рабочих мест в стране.