$82.18+2.6889.73+2.63
1 час назад

Шведская водка вернется в Россию

Lenta.ruиещё 5

Шведский производитель водки компания Absolut и его материнская компания Pernod Ricard заявили о возобновлении экспорта алкоголя в Россию. Об возвращении бренда в страну пишет газета Kristianstadsbladet со ссылкой на комментарий вице-президента по корпоративным вопросам и коммуникациям компании Паулы Эрикссон.

Шведская водка вернется в Россию
Фото: UnsplashUnsplash

Представитель компании напомнила, что поставки продукции в Россию были прекращены чуть более года назад. По ее словам, после начала военных действий на Украине французский концерн Pernod Ricard «действовал с учетом интересов своих сотрудников как на Украине, так и в России». Как заявила Эрикссон, сейчас концерн экспортирует продукцию в рамках действующих санкций в объеме, достаточном для поддержания функционирования компании и сохранения рабочих мест в стране.

Как отметило шведское издание, после приостановки поставок на складах сохранялись запасы водки Absolut, но сейчас полки опустели.

Ранее сообщалось, что в Россию возобновятся поставки ликера Jagermeister и виски Johnnie Walker. Крупные дистрибьюторы алкоголя Beluga Group и Luding Group получили необходимые для ввоза по параллельному импорту декларации в конце 2022 года.

Компании,Белуга Групп,
59
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий