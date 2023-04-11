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Bloomberg: Китаю больше не нужны западные технологии

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Страны Запада не желают делиться технологиями с Китаем, но КНР они, вероятно, больше и не нужны, поскольку компании страны вкладывают большие суммы на исследования и разработки своих.

Bloomberg: Китаю больше не нужны западные технологии
© globallookpress.com

Такое мнение в своей статье в Bloomberg высказал колумнист и бывший главред Harvard Business Review Джастин Фокс.

«Когда я в последний раз составлял один из этих списков пять лет назад, Huawei была на шестом месте после Microsoft, но это была единственная китайская компания в мировом топ-25. Теперь же к ним присоединился владелец TikTok ByteDance, владелец WeChat, игровой гигант Tencent и маркетплейс Alibaba», — указал Фокс.

Также, по его словам, китайские компании вкладывают значительно больше на исследования и разработки технологий, чем находящиеся в топе рейтинга. При этом расходы, что корпораций КНР, что западных направлены на одно и то же — изобретение и улучшение алгоритмов и систем искусственного интеллекта. Фокс уверен, что все это является признаком того, что Китаю больше не нужны иностранные технология.

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