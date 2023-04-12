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58 минут назад

Российское промышленное ПО могут начать поставлять в нефтяные компании Ирана

ТАСС

"Цифровая индустриальная платформа" - совместное предприятие "Газпром нефти" и разработчика промышленного софта ГК "Цифра" - ведет переговоры о поставке программного обеспечения в нефтяные и нефтехимические компании Ирана. Об этом сообщил ТАСС директор совместного предприятия Алексей Трибунский.

Российское ПО хотят поставлять в нефтяные компании Ирана
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"Мы ведем переговоры с иранскими нефтяными и нефтехимическими компаниями о внедрении наших решений, в том числе иранские партнеры заинтересованы в <...> - цифровой промышленной платформе Zyfra Industrial IoT Platform Oil&Gas", - сообщил Трибунский.

Он уточнил, что особенностью иранского IT-рынка является практически полное отсутствие крупных корпоративных внедрений промышленных решений.

"Это произошло вследствие многолетних санкций, которые отрезали страну от иностранных вендоров, а также по причине того, что вопрос обеспечения сбыта стоял перед промышленностью острее, чем вопрос эффективности", - отметил Трибунский.

При этом Иран также может быть заинтересован в совместном с Россией строительстве заводов по производству нефтехимической продукции и солнечных электростанций в исламской республике. Российским компаниям, в свою очередь, может быть интересны накопленные Ираном компетенции в производстве газовых турбин, сообщил ТАСС архитектор IT-инфраструктуры практики "Стратегия трансформации" компании "Рексофт Консалтинг" Александр Черный.

Заместитель министра по технологиям и инновациям Министерства связи Исламской Республики Иран Мейсам Абеди примет участие в форуме "Отечественный софт - эффективные решения" в рамках Российской недели высоких технологий. Об этом сообщил председатель оргкомитета Российской недели высоких технологий, заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Кононов. Российская неделя высоких технологий проходит в этом году с 11 по 14 апреля в Москве.

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