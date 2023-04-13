Суд снял арест со всех активов Volkswagen в России

Арбитражный суд Нижегородской области снял арест со всего имущества немецкого автоконцерна Volkswagen на сумму 15,5 миллиарда рублей. Об этом пишет «Интерфакс».

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Суд принял такое решение после рассмотрения ходатайства четырех дочерних предприятий Volkswagen. Организации требовали отменить решение суда от 17 марта по принятию обеспечительных мер в отношении российских активов немецкой компании. Судья Дмитрий Окороков заявил, что определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано.

Поводом арестовать активы компании группы ГАЗ 14 марта. Компания подала два иска к Volkswagen на сумму 15,5 и 28,4 миллиарда рублей. Причиной обвинения ГАЗ называл расторжение немецкой компанией соглашения о контрактной сборке в Нижнем Новгороде. Группа заявила, что договор действовал до конца 2025 года, однако в марте 2022-го концерн публично объявил о решении приостановить производство своих автомобилей в России.