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1 час назад

Суд снял арест со всех активов Volkswagen в России

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Арбитражный суд Нижегородской области снял арест со всего имущества немецкого автоконцерна Volkswagen на сумму 15,5 миллиарда рублей. Об этом пишет «Интерфакс».

Суд снял арест со всех активов Volkswagen в России
Фото: ТАССТАСС

Суд принял такое решение после рассмотрения ходатайства четырех дочерних предприятий Volkswagen. Организации требовали отменить решение суда от 17 марта по принятию обеспечительных мер в отношении российских активов немецкой компании. Судья Дмитрий Окороков заявил, что определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано.

Поводом арестовать активы компании группы ГАЗ 14 марта. Компания подала два иска к Volkswagen на сумму 15,5 и 28,4 миллиарда рублей. Причиной обвинения ГАЗ называл расторжение немецкой компанией соглашения о контрактной сборке в Нижнем Новгороде. Группа заявила, что договор действовал до конца 2025 года, однако в марте 2022-го концерн публично объявил о решении приостановить производство своих автомобилей в России.

По словам российского представительства Volkswagen, соглашение с ГАЗом на сборку автомобилей в Нижнем Новгороде было расторгнуто по согласию обеих сторон. Претензии ГАЗа компания назвала необоснованными и не учитывающими «объективно существующие обстоятельства».

Компании,Дмитрий Окороков,Группа ГАЗ,
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