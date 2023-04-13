$81.68-0.4290.00+0.24
3 часа назад

Минфин США: американские санкции не коснутся услуг связи "Мегафона"

Газета.Ruиещё 8

В компании «Мегафон» заявили, что управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) исключило из санкционных ограничений на компанию оказание услуг связи.

Минфин США: американские санкции не коснутся услуг связи «Мегафона»
Фото: Газета.ruГазета.ru

Соответствующая лицензия опубликована на сайте санкционного регулятора под номером 65 (GL 65).

«Генеральная лицензия №65 (GL 65) разрешает «Мегафону» оказывать телекоммуникационные услуги, а также экспорт, реэкспорт, продажу или поставки из США или американскими лицами, услуг, программного обеспечения, аппаратных средств или технологий для оказания услуг связи через интернет», — заявили в пресс-службе «Мегафона».

Там отметили, что сам факт внесения компании в санкционный список является «необоснованным и нелогичным».

«Мы намерены его оспаривать, сейчас же мы активно информируем всех наших партнеров о том, что основной род деятельности нашей компании не является подсанкционным и предоставляем им все необходимые разъяснения и документы» — отметили в компании.

Ранее США расширили санкционный список против России, включив в него более 30 физических и около 90 юридических лиц. Под новые ограничения, в частности, попали вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, экс-глава Минтранса Евгений Дитрих, движение «Юнармия» и компания «Мегафон». Рестрикции также ввели против нескольких предприятий атомной отрасли РФ.

Компании,Евгений Дитрих,Марат Хуснуллин,Минтранс РФ,Казначейство США,Мегафон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий