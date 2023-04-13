Минфин США: американские санкции не коснутся услуг связи "Мегафона"

В компании «Мегафон» заявили, что управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) исключило из санкционных ограничений на компанию оказание услуг связи.
Соответствующая лицензия опубликована на сайте санкционного регулятора под номером 65 (GL 65).
«Генеральная лицензия №65 (GL 65) разрешает «Мегафону» оказывать телекоммуникационные услуги, а также экспорт, реэкспорт, продажу или поставки из США или американскими лицами, услуг, программного обеспечения, аппаратных средств или технологий для оказания услуг связи через интернет», — заявили в пресс-службе «Мегафона».
Там отметили, что сам факт внесения компании в санкционный список является «необоснованным и нелогичным».
«Мы намерены его оспаривать, сейчас же мы активно информируем всех наших партнеров о том, что основной род деятельности нашей компании не является подсанкционным и предоставляем им все необходимые разъяснения и документы» — отметили в компании.
Ранее США расширили санкционный список против России, включив в него более 30 физических и около 90 юридических лиц. Под новые ограничения, в частности, попали вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, экс-глава Минтранса Евгений Дитрих, движение «Юнармия» и компания «Мегафон». Рестрикции также ввели против нескольких предприятий атомной отрасли РФ.