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53 минуты назад

В Швейцарии отказались от мер по спасению Credit Suisse

Lenta.ru

Парламент Швейцарии отклонил пакет мер по спасению банка Credit Suisse на 109 миллиардов швейцарских франков (120,87 миллиарда долларов), сообщает Reuters.

В Швейцарии отказались от мер по спасению Credit Suisse
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отказ парламентариев предоставить финансовые гарантии Credit Suisse, который давно испытывал трудности из-за нестабильного управления, не повлияет на его поглощение более крупным банком UBS. Правительство воспользовалось законом о чрезвычайном положении и приняло законопроект без одобрения законодательного органа. Поэтому сегодняшнее голосование в парламенте является скорее символическим.

Президент Швейцарии Ален Берсе заявил, что банкротство Credit Suisse имело бы катастрофические последствия как в Швейцарии, так и на международном уровне. Поэтому власти должны были вмешаться и поддержать стабильность банковской системы. Министр финансов Швейцарии Карин Келлер-Зуттер объяснила, что отказ в спасении банка подаст сигнал международному рынку, что финансовая система страны уже не так стабильна.

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План государственной помощи по выкупу Credit Suisse правительство Швейцарии утвердило в конце марта 2023 года. Финансовая поддержка потребовалась после того, как Credit Suisse столкнулся с обвалом акций и оттоком клиентских средств. Банк пытался справиться с проблемами самостоятельно и взять кредит у Центробанка, однако кризис потребовал более радикальных решений.

Правительство Швейцарии лишит правление Credit Suisse невыплаченных премий за 2022 год. Топ-менеджерам первого и второго уровней бонусы урежут на 50 и 25 процентов соответственно. Те же меры применят к премиям, которые будут начислены в 2023-м. В общей сложности около тысячи сотрудников лишатся дополнительных выплат на сумму от 50 до 60 миллионов швейцарских франков (от 55,3 до 66,3 миллиона долларов).

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