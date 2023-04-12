В Швейцарии отказались от мер по спасению Credit Suisse

Парламент Швейцарии отклонил пакет мер по спасению банка Credit Suisse на 109 миллиардов швейцарских франков (120,87 миллиарда долларов), сообщает Reuters.

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Отказ парламентариев предоставить финансовые гарантии Credit Suisse, который давно испытывал трудности из-за нестабильного управления, не повлияет на его поглощение более крупным банком UBS. Правительство воспользовалось законом о чрезвычайном положении и приняло законопроект без одобрения законодательного органа. Поэтому сегодняшнее голосование в парламенте является скорее символическим.

Президент Швейцарии Ален Берсе заявил, что банкротство Credit Suisse имело бы катастрофические последствия как в Швейцарии, так и на международном уровне. Поэтому власти должны были вмешаться и поддержать стабильность банковской системы. Министр финансов Швейцарии Карин Келлер-Зуттер объяснила, что отказ в спасении банка подаст сигнал международному рынку, что финансовая система страны уже не так стабильна.

План государственной помощи по выкупу Credit Suisse правительство Швейцарии утвердило в конце марта 2023 года. Финансовая поддержка потребовалась после того, как Credit Suisse столкнулся с обвалом акций и оттоком клиентских средств. Банк пытался справиться с проблемами самостоятельно и взять кредит у Центробанка, однако кризис потребовал более радикальных решений.