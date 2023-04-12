Италия одобрила продажу НПЗ «Лукойла» на Сицилии кипрской компании

Совет министров Италии разрешил «Лукойлу» продать свой сицилийский НПЗ ISAB группе G.O.I. Energy, которая принадлежит инвестфонду с Кипра, сообщает итальянская пресса.

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Закрытие сделки планировалось 31 марта, но итальянские чиновники приостановили этот процесс. Financial Times писала, что США попросили Италию пересмотреть соглашение. Вашингтон беспокоило, что российская компания продает свой актив малоизвестному фонду Argus New Energy Fund. Он, к слову, владеет долями в крупной израильской сырьевой группе Bazan.

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Сообщается, что, одобряя соглашение, итальянцы ввели ряд условий. Так, они хотят отслеживать происхождение нефти, поступающей на НПЗ. Сумму сделки специалисты оценивают в более чем 1,5 млрд евро.

Итальянское правительство подумало и, судя по всему, решило, что опасения США не так важны, как собственные интересы. Насколько необходимо предприятие ISAB для Сицилии и всей страны, рассказывает журналист из Италии Сергей Иезуитов:

Сергей Иезуитов итальянский журналист «Это самое крупное нефтеперерабатывающее предприятие и нефтехимический комплекс, который находится на острове Сицилия. Я думаю, что он самый большой и в Италии. [ISAB] составляет примерно 22-25% производства всех нефтепродуктов в Италии. Он производит легкий бензин для заправки машин, также он производит дизельное топливо. Поскольку ISAB обеспечивал занятость большому количеству людей и находился под угрозой остановки и закрытия, а теперь он будет продан другой компании, это решает многие вопросы».

«Лукойл» вынужден был остановить поставки нефти на собственный НПЗ на Сицилии из-за введенного 5 декабря прошлого года эмбарго ЕС. Итальянские газеты даже рассуждали о национализации завода. Рим хотел согласовать исключение из-под эмбарго, но неудачно.

Ранее схема обхода сработала в Болгарии. Правительство страны в ноябре разрешило «Лукойлу» экспортировать нефть в Евросоюз и использовать свой комбинат в Бургасе. Для этого компания направила все необходимые доходы и налоги к уплате в Болгарию. И нефтепродукты стали считаться болгарскими.

Ожидается, что после смены собственника в сицилийском ISAB поставки и отгрузки будет осуществлять один из крупнейших сырьевых трейдеров Trafigura. Продолжит ли поступать на НПЗ российская нефть, рассуждает независимый аналитик Дмитрий Лютягин:

Дмитрий Лютягин независимый аналитик «Я полагаю, что та схема, которая сформировалась с участием трейдера Trafigura, предполагает, что все-таки какой-то объем или какой-то микс нефти с участием российской нефти будет доходить до этого завода, и он будет продолжать дальше работать. По поводу вопроса владения: я думаю, с учетом пока бездоказательности со стороны США, что его будет продавать и контролировать российская компания, правильно сейчас отдать той компанией, с которой «Лукойл» договорился».

Специалисты отмечают, что завод в Италии был самым крупным, современным и прибыльным из зарубежных перерабатывающих предприятий «Лукойла». У компании еще остаются НПЗ в Румынии и уже упомянутой Болгарии, а также доля в НПЗ в Нидерландах.