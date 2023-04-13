Гендиректор техкомпании Ecovacs Robotics удивился потенциалу рынка РФ

"Я недавно обнаружил, что российский рынок обладает очень большим потенциалом, честно говоря, он даже превзошел мои о нем представления. Не так давно я общался с нашими российскими клиентами и узнал, что в России в год покупают около 3 миллионов пылесосов. Так что у меня довольно большие ожидания относительно этого рынка, в будущем мы продолжим увеличивать инвестиции в него", - сказал гендиректор китайской компании.