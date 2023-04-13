Сеть «Ёбидоёби» начала менять вывески

«Ёбидоёби» в Барнауле поменяла вывеску на «Ё». При этом в компании намерены обжаловать решение суда о смене названия, пишет ТАСС со ссылкой на индивидуального предпринимателя, франчайзи компании Михаила Сергеева.

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Ранее арбитражный суд Красноярского края обязал сеть доставки суши изменить название юридического лица в течение трёх месяцев. Суд согласился с тем, что название может вызывать стойкую ассоциацию с нецензурным словом у «неограниченного круга лиц», а это противоречит «общественным интересам, принципам гуманности и морали».

«Вывеску да, сняли в связи с требованием муниципальных властей», — сказал Сергеев, добавив, что переименовывать заведение не планируют.

«Работаем так же — под франшизой, на сайте и в мобильном приложении название сохраняется», — подчеркнул он.