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Wildberries решился на смягчение системы штрафов для ПВЗ

Онлайн-ретейлер Wildberries принял решение смягчить систему штрафов для пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Компанией были утверждены предложения инициативной группы партнеров, передает агентство «Прайм».

В онлайн-магазине проинформировали о введении новой системы контроля за соблюдением партнерами стандартов обслуживания и бизнес-процессов в ПВЗ. Кроме того, там сообщили о внесении изменений в договор-оферту.

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За первом нарушением последует предупреждение со стороны компании или депремирование на небольшую сумму, заявили в онлайн-ретейлере. Депремирование пункта выдачи по системе грейда ожидается при неоднократных нарушениях. В компании предупредили о росте размера взыскания с каждым последующим нарушением.

Кроме того, онлайн-ретейлер ввел новый механизм контроля за соблюдением стандартов при ряде распространенных нарушений. Речь идет об отсутствии видеокамеры в ПВЗ и невыдаче пакета клиенту.

Также в компании согласовали порядок уведомлений компании о закрытии пункта выдачи из-за форс-мажорной ситуации.

Ранее Федеральная антимонопольная служба сообщила, что онлайн-ретейлеру Wildberries следует сформировать внутренний арбитраж для того, чтобы рассматривать споры продавцов. Кроме того, это необходимо для оптимизации оферты фирмы, указала она.

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