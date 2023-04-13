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"Траст" выставил на открытые торги 90,01% акций АО "Точка"

Банк непрофильных активов "Траст" выставил на открытые торги 90,01% акций АО "Точка" (банк "Точка" и все дочерние компании) со стартовой ценой 22,7 млрд рублей, следует из сообщения "Траста".

«Траст» выставил на открытые торги 90,01% акций банка «Точка»
© ТАСС

"Банк непрофильных активов "Траст" выставил на открытые торги 90,01% акций АО "Точка". Торги пройдут на повышение на электронной торговой площадке "Фабрикант" 26 июня. Цена лота - 22,7 млрд рублей. Заявки принимаются до 17 июня", - сообщил банк непрофильных активов.

Отмечается, что в лот входит АО "Точка" и все дочерние компании, включая банк ООО "Банк Точка".

В "Трасте" отмечают, что чистая прибыль АО "Точка" по РСБУ по итогам 2022 года составила 6,2 млрд рублей - на 40% больше плана, за январь - февраль 2023 года этот показатель составил 1,1 млрд рублей.

Ранее председатель правления банка непрофильных активов Александр Соколов сообщал, что не исключает продажу банка "Точка" уже в 2023 году, есть около 5 потенциальных инвесторов.

Ситуация с банком "Точка"

В июне прошлого года стало известно, что "Открытие", который стал частью группы ВТБ, продал банку непрофильных активов "Траст" 90% акций банка для предпринимателей "Точка". Также "Траст" получил еще один актив "Открытия" - компанию "Балтийский лизинг", сумма сделки составила 18 млрд рублей.

В конце декабря 2022 года Банк России вышел из капитала "Открытия", и 100% акций банка перешли к ВТБ. 1 января 2023 года ВТБ получил полный операционный контроль над банком "Открытие". В периметр сделки вошли банк "Открытие" и его "дочки" по состоянию на 30 июня, за исключением АО "Точка", АО "Балтийский лизинг" и ООО "Кама", которые выбыли из состава дочерних компаний до этой даты.

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