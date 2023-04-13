Apple в три раза увеличила производство iPhone в Индии
Американская компания Apple нарастила производство iPhone в Индии на 7%, пытаясь снизить зависимость от Китая. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет Bloomberg.
Сейчас Apple производит почти 7% своих iPhone в Индии, благодаря расширению партнерства с Foxconn Technology Group и Pegatron Corp. При этом в Индии в прошлом финансовом году было собрано iPhone на сумму более 7 миллиардов долларов.
Осведомленные источники прогнозируют, что на фоне ухудшающихся отношений между Вашингтоном и Пекином американский производитель смартфонов, вероятно, попытается начать сборку следующей серии iPhone в Индии одновременно с производством в Китае.
Если «агрессивная экспансия продолжится», к 2025 году Apple может собирать четверть всех своих iPhone в Индии, уверены они.
Ранее стало известно, что корпорация Apple официально отказалась от использования российских вольфрама, тантала и золота для производства своей продукции, но металлы из РФ продолжают поступать Apple и другим производителям смартфонов через третьи страны. Эксперты считают, что Apple могла заместить поставки из России за счет Китая, который использует для производства металла российские концентраты.