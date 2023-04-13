Apple в три раза увеличила производство iPhone в Индии

Американская компания Apple нарастила производство iPhone в Индии на 7%, пытаясь снизить зависимость от Китая. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет Bloomberg.

© Unsplash

Сейчас Apple производит почти 7% своих iPhone в Индии, благодаря расширению партнерства с Foxconn Technology Group и Pegatron Corp. При этом в Индии в прошлом финансовом году было собрано iPhone на сумму более 7 миллиардов долларов.

Осведомленные источники прогнозируют, что на фоне ухудшающихся отношений между Вашингтоном и Пекином американский производитель смартфонов, вероятно, попытается начать сборку следующей серии iPhone в Индии одновременно с производством в Китае.

Если «агрессивная экспансия продолжится», к 2025 году Apple может собирать четверть всех своих iPhone в Индии, уверены они.