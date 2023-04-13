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"Нафтогаз": cуд в Гааге обязал РФ выплатить Киеву $5 млрд за активы в Крыму

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Арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге обязал Россию уплатить компенсацию «Нафтогазу Украины» $5 млрд якобы за ущерб в Крыму. Об этом «Нафтогаз» сообщил на своей странице в социальных сетях.

«Нафтогаз»: cуд в Гааге обязал Россию выплатить Киеву $5 млрд
© РИА Новости

В сообщении отмечается, что «такую компенсацию обязана уплатить РФ «Нафтогазу» за ущерб, нанесенный захватом активов в Крыму».

Уточняется, что решение суда было принято 12 апреля.

«Мы потеряли буровые установки, газопроводы, собственный флот и админздания», — заявили в «Нафтогазе».

Там отметили, что если Москва не будет исполнять решение суда, «Нафтогаз» может начать процесс признания и допуска к принудительному исполнению решения на территории тех государств, где находятся российские активы.

Арбитражный трибунал в Гааге начал слушания по определению размера компенсации «Нафтогазу» «за упущенную возможность использовать активы в Крыму 21 февраля. Киев требовал от Москвы $10 млрд.

Ранее председатель правления компании «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев заявил, что на Украине начата сертификация «Укртрансгаза» по европейским правилам. По его словам, соответствующий запрос направлен в комиссию регулирования энергетики Украины.

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