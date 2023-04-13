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LVMH покупает французского производителя ювелирных изделий ради увеличения продаж

Конгломерат LVMH приобретет компанию Platinum Invest, чтобы увеличить производство ювелирных изделий высокого класса. Об этом пишет WWD.

LVMH покупает французского производителя ювелирных изделий
© globallookpress.com

LVMH объявил о своем намерении приобрести группу Platinum Invest ради увеличения объемов производства ювелирной компании Tiffany & Co. Представитель конгломерата отказался сообщить условия сделки, сообщив лишь, что она будет закрыта до конца этого лета.

В группе Platinum Invest работают более 800 мастеров, которые производят изделия для таких брендов, как Cartier и Bulgari.

Главный исполнительный директор Tiffany & Co Энтони Ледру сказал: «Это приобретение — важный шаг для нашего дома. Оно позволит нам укрепить нашу приверженность высочайшему уровню качества, одновременно расширяя наши производственные мощности для удовлетворения растущего спроса наших клиентов».

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что дом моды Hermès стал вторым по стоимости брендом класса люкс.

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