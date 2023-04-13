LVMH покупает французского производителя ювелирных изделий

Конгломерат LVMH приобретет компанию Platinum Invest, чтобы увеличить производство ювелирных изделий высокого класса. Об этом пишет WWD.

LVMH объявил о своем намерении приобрести группу Platinum Invest ради увеличения объемов производства ювелирной компании Tiffany & Co. Представитель конгломерата отказался сообщить условия сделки, сообщив лишь, что она будет закрыта до конца этого лета.

В группе Platinum Invest работают более 800 мастеров, которые производят изделия для таких брендов, как Cartier и Bulgari.

Главный исполнительный директор Tiffany & Co Энтони Ледру сказал: «Это приобретение — важный шаг для нашего дома. Оно позволит нам укрепить нашу приверженность высочайшему уровню качества, одновременно расширяя наши производственные мощности для удовлетворения растущего спроса наших клиентов».