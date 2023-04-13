Феликс Евтушенков вышел из совета директоров Ozon

Феликс Евтушенков, попавший под персональные санкции Великобритании, вышел из состава совета директоров Ozon с 11 апреля, говорится в сообщении компании.
"Феликс Евтушенков вышел из состава совета директоров Ozon с 11 апреля 2023 года в связи с введением в отношении него личных санкций со стороны Великобритании", - отмечается в сообщении.
Стоимость расписок Ozon в ходе торгов на Московской бирже после новостей о выходе Евтушенкова из совета директоров начала снижаться на 2,62% - до 1 671,5 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 19:05 мск. По данным биржи на 19:28 мск, стоимость расписок компании замедлила снижение до 1,6% - до 1 689 руб. за бумагу.
Ozon - ведущий мультикатегорийный маркетплейс и одна из крупнейших интернет-компаний в России. Оборот онлайн-ретейлера Ozon за 2022 год вырос на 86% по сравнению с 2021 годом, до 832 млрд рублей.