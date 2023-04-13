Феликс Евтушенков вышел из совета директоров Ozon

"Феликс Евтушенков вышел из состава совета директоров Ozon с 11 апреля 2023 года в связи с введением в отношении него личных санкций со стороны Великобритании", - отмечается в сообщении.

Стоимость расписок Ozon в ходе торгов на Московской бирже после новостей о выходе Евтушенкова из совета директоров начала снижаться на 2,62% - до 1 671,5 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 19:05 мск. По данным биржи на 19:28 мск, стоимость расписок компании замедлила снижение до 1,6% - до 1 689 руб. за бумагу.