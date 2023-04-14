Xiaomi выразила Украине протест

Высокотехнологичная корпорация Xiaomi выразила украинским властям решительный протест в связи с ее внесением в перечень "международных спонсоров войны". Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу китайской компанией.

"Xiaomi была основана в Пекине и осуществляет деятельность по всему миру, - подчеркивается в нем. - Мы решительно против того, чтобы Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) вносило нашу корпорацию в список "международных спонсоров войны".

В заявлении уточняется, что Xiaomi предоставляет услуги потребителям в более чем 100 странах и регионах мира.

"Мы строго придерживаемся юридических правил там, где осуществляем коммерческую деятельность", - отметила компания.

Согласно данному заявлению, китайская компания выступает за мир и ее нельзя считать сторонником войн.

"Наша миссия <...> - сделать так, чтобы все люди могли насладиться прекрасной жизнью, которую позволяют создать наука и технологии", - сообщила Xiaomi.