$81.68-0.4290.00+0.24

Xiaomi выразила Украине протест из-за внесения в список "спонсоров войны"

2

Высокотехнологичная корпорация Xiaomi выразила украинским властям решительный протест в связи с ее внесением в перечень "международных спонсоров войны". Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу китайской компанией.

Xiaomi выразила Украине протест
© globallookpress.com

"Xiaomi была основана в Пекине и осуществляет деятельность по всему миру, - подчеркивается в нем. - Мы решительно против того, чтобы Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) вносило нашу корпорацию в список "международных спонсоров войны".

В заявлении уточняется, что Xiaomi предоставляет услуги потребителям в более чем 100 странах и регионах мира.

"Мы строго придерживаемся юридических правил там, где осуществляем коммерческую деятельность", - отметила компания.

Согласно данному заявлению, китайская компания выступает за мир и ее нельзя считать сторонником войн.

"Наша миссия <...> - сделать так, чтобы все люди могли насладиться прекрасной жизнью, которую позволяют создать наука и технологии", - сообщила Xiaomi.

Ранее НАПК внесло Xiaomi в перечень "международных спонсоров войны" из-за того, что она продолжает работу в России. До этого агентство пополнило указанный перечень такими компаниями, как Procter & Gamble, OpenWay Group, Danieli, TMS Tankers, Minerva Marine, Thenamaris Ships Management, Delta Tankers, Dynacom Tankers Management, Leroy Merlin, ComNav Technology, Mondi Group/Mondi PLC, eKassir, Liberian International Ship & Corporate Registry, Bonduelle и Auchan.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий