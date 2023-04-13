Илон Маск объявил о начале монетизации контента в Twitter

Американский миллиардер и глава компаний Tesla, SpaceX и Twitter объявил о программе монетизации контента в своей социальной сети.

«Подключайтесь, чтобы предложить подписчикам любые материалы, от длинных текстов до многочасовых видео! Просто нажмите на "Монетизацию" в настройках», – написал он.

По словам главы Twitter, на протяжении первого года действия программы все заплаченные подписчиками средства будут отправляться создателям контента полностью, помимо комиссии платёжных систем. Кроме того, социальная сеть будет оказывать поддержку в продвижении для тех пользователей, которые создают собственный контент.