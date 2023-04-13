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17 минут назад

Илон Маск объявил о начале монетизации контента в Twitter

Елена Прошина

Американский миллиардер и глава компаний Tesla, SpaceX и Twitter объявил о программе монетизации контента в своей социальной сети.

Илон Маск объявил о начале монетизации контента в Twitter
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Подключайтесь, чтобы предложить подписчикам любые материалы, от длинных текстов до многочасовых видео! Просто нажмите на "Монетизацию" в настройках», – написал он.

По словам главы Twitter, на протяжении первого года действия программы все заплаченные подписчиками средства будут отправляться создателям контента полностью, помимо комиссии платёжных систем. Кроме того, социальная сеть будет оказывать поддержку в продвижении для тех пользователей, которые создают собственный контент.

Ещё одним преимуществом создания контента в Twitter Маск назвал возможность легко покинуть либо вернуться обратно на платформу. «Вы можете покинуть нашу платформу в любой момент. Легко войти, легко выйти», – заявил он.

Ранее глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн прокомментировал призыв разблокировать Twitter в России.

Компании,Илон Маск,Александр Хинштейн,SpaceX,
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