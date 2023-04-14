В РФ отказались брать ответственность за иностранные двигатели SSJ 100

Авиакомпании, использующие самолеты Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100), попросили Министерство транспорта наделить двигателестроительную компанию «ОДК-Сатурн» полномочиями разработчика иностранного двигателя для лайнера. Письмо с соответствующей просьбой главе ведомства Виталию Савельеву направила Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), пишет «Коммерсант».

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Речь идет о двигателе SaM146, выпускаемом российско-французской компанией PowerJet (по 50 процентов у «ОДК-Сатурн» и Safran Aircraft Engines). После начала военных действий на Украине французская сторона остановила поставки запчастей, техподдержку и ремонт двигателей, а также сложила с себя полномочия разработчика двигателя.

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Глава АЭВТ Владимир Тасун в письме Минтрансу отмечает, что назначение ответственного за разработку двигателя возникло «в целях поддержания в актуальном состоянии эксплуатационной документации». В частности, от этого зависит проведение капремонтов и согласования изменений в документацию самолета.

Источники издания считают, что ОДК не хочет брать на себя ответственность за продление ресурса и серьезные ремонты двигателя. По словам одного из них, разработчик отвечает за все, что происходит с двигателем — от восстановления летной годности до продления его ресурса или нетиповых ремонтов. Исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев уверен, что подписываться под работами, на которые нет подтвержденных Росавиацией полномочий, не будет никто. Однако без назначения ответственного и урегулирования проблем с документами парк доступных отечественных самолетов начнет сокращаться, считают эксперты.

В «Ростехе» (в ОДК корпорации входит «ОДК-Сатурн») заявили, что сейчас необходимо «заново создавать ряд иностранных комплектующих, чем и занимается российская сторона». При этом главной задачей стоит надежность, а не скорость работы.