СМИ: бренд DUB появится на месте магазинов Pull&Bear весной

Через несколько недель на месте магазинов ушедшего из России бренда Pull&Bear (принадлежит испанской Inditex) откроются магазины DUB. Об этом сообщает «Мослента».

На сайте бренда нет упоминаний о его связи с Pull&Bear.

«Мы стартуем через несколько недель. Пока не торопитесь и просто расслабьтесь. Скоро увидимся!» — подчеркивается в сообщении на сайте.

Магазины откроются в торговых центрах «Авиапарк», «Весна!», «Европейский», «Европолис Ростокино», «Мега Теплый стан», «Метрополис», «Океания», «Ривьера», «Саларис», Columbus, «Vegas Каширское», «Крокус Сити», «Кунцево» и «Мега Химки» в Москве и Подмосковье.

В описании на сайте подчеркивается, что DUB — «это новый бренд одежды для молодых людей, которые любят жизнь и получают от нее удовольствие».

В 2022 году на фоне украинского кризиса бренды Inditex (Zara, Massimo Dutti, Bershka, Pull & Bear) приостановили работу в России. В конце октября стало известно, что Inditex договорилась о продаже своего российского бизнеса Daher group. Эта компания — франчайзи Inditex в Ливане.

В Inditex подчеркивали, что в магазинах, купленных компанией Daher, не будут продаваться Zara, Bershka и другие бренды.

В компании отмечали, что если в будущем условия позволят испанцам вернуться на российский рынок, Daher сможет открывать Zara, Bershka и Pull & Bear по франшизе.

Однако источники Forbes заявляли, что уже весной 2023 года Zara, Pull&Bear, Bershka и Stradivarius планируют открыться в России под новыми названиями.