Владимир Правдивый завершает работу в Авито. Руководство перейдет Правлению компании

«Я руковожу Авито более 9 лет — целая жизнь по эмоциям, вызовам и достижениям — рост в 30 раз по выручке и выход на позицию №1 в мире. Это был марафон в темпе спринта, а последние 3 года — самые сложные, но и самые успешные. Очень горжусь этими результатами, особенно командой, которую мне удалось вырастить, и тем, чего мы достигли вместе.



Я — играющий тренер, а не артефакт. CEO, который работает больше 10 лет в одной компании — редкий случай. Знаю, что оставляю Авито в надежных руках большой и сплоченной команды из 6 тысяч человек. Уверен, что у нее есть поддержка в лице акционера в самых амбициозных и прорывных планах.



Сейчас я должен сфокусироваться на семье и собственном здоровье. Когда-то я принял компанию у основателей Филиппа и Йонаса, и относился к Авито как к ребенку. Ребенку, который сейчас уже вырос и окреп, в то время как мои собственные дети еще растут. Уже потом я буду думать, что дальше. И какой должна быть новая история, которая будет вдохновлять меня так же, как Авито».