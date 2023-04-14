Владельцы ПВЗ подали иски к Wildberries на 560 млн рублей

Владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и продавцы Wildberries потребовали от ретейлера полмиллиарда рублей через суд. Об этом сообщил генеральный директор юридической фирмы Fox Legal Consulting Александр Ефимов на встрече с депутатами Госдумы и сторонами конфликта, подробности которой приводят «Ведомости».

Согласно данным из базы арбитражных судов «СПАРК-Интерфакс», с начала 2023 года к Wildberries подали более 400 исков на 560 миллионов рублей. Юрист, представляющий интересы недовольных работников, в ходе переговоров заявил, что большинство обращений связаны с исполнением обязательств по договорам.

По словам Ефимова, почти в половине случаев сотрудники оспаривают начисленные ботами маркетплейса штрафы, а в остальных — свою ответственность за потерянные или поврежденные товары. Сами представители ПВЗ на упомянутой встрече подтвердили наличие таких исков. При это детали дел они не раскрыли.