Компания Xiaomi выразила свою позицию в связи с включением ее в список «международных спонсоров войны» украинскими властями. Об этом пишет РИА Новости.

В заявлении компании отмечается, что каждый человек имеет право на доступ к средствам связи, а также информации, а она сама является глобальной корпорацией, которая строго соблюдает местные законы и правила в более чем 100 странах присутствия во всем мире.

В Xiaomi также отвергли обвинения украинской стороны в спонсировании войны и подчеркнули, что миссия производителя заключается в производстве качественной продукции по приемлемым ценам для обеспечения лучшей жизни людей благодаря технологиям. В корпорации также добавили, что они всем желают мира.