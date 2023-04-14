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42 минуты назад

Xiaomi ответила Украине после внесения в список «спонсоров войны»

Елена Прошина

Компания Xiaomi выразила свою позицию в связи с включением ее в список «международных спонсоров войны» украинскими властями. Об этом пишет РИА Новости.

В заявлении компании отмечается, что каждый человек имеет право на доступ к средствам связи, а также информации, а она сама является глобальной корпорацией, которая строго соблюдает местные законы и правила в более чем 100 странах присутствия во всем мире.

В Xiaomi также отвергли обвинения украинской стороны в спонсировании войны и подчеркнули, что миссия производителя заключается в производстве качественной продукции по приемлемым ценам для обеспечения лучшей жизни людей благодаря технологиям. В корпорации также добавили, что они всем желают мира.

На Украине внесли Xiaomi в перечень «международных спонсоров войны»

Ранее Украина внесла Xiaomi Corporation в перечень «международных спонсоров войны». Это было сделано в связи с тем, что производитель смартфонов и бытовой техники отказался уйти с российского рынка.

Компании,
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